為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投首座埔里社宅明年啟用 第2處規劃中

    埔里鎮「公誠．安居」社會住宅，預定年底完工。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮「公誠．安居」社會住宅，預定年底完工。（埔里鎮公所提供）

    2025/02/20 05:30

    「公誠．安居」共260戶 規劃套房、2房及3房型 附設托嬰中心

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕由國家住宅及都市更新中心規劃興建的社會住宅，南投縣首批規劃三處，其中埔里鎮「公誠．安居」社宅預定年底完工明年啟用，而埔里鎮爭取第二座「北安．安居」社宅，已進入規劃階段，基地位於市中心，周邊鄰近學校、藝文、運動設施，未來「國民樂活運動館」也在附近，生活機能完善。

    只租不售 第二處位在市中心

    南投縣首批三個只租不售的社宅計畫，分別為南投市「漳和．安居」、竹山鎮「竹山．好室」及埔里鎮「公誠．安居」，南投和竹山社宅已決標還未開工，埔里鎮「公誠．安居」社宅，已在二○二三年動工，為兩棟地下二層、地上十層建築，總戶數二六○戶，包括套房、兩房及三房房型，並附設公辦民營托嬰中心，目前工程進度約達五十％，預計今年底完工，待完成內部裝修與公開說明會等相關配套措施，明年正式啟用，租金還在擬定中。

    埔里「公誠．安居」社會住宅日前舉行上樑典禮，鎮長廖志城參加該典禮時宣布，鎮內第二處「北安．安居」社會住宅已在規劃中。

    廖志城指出，「北安．安居」社宅是蓋在國有地上，地點就在北安里的六合路與明德路之間，約一千五百坪，位在鎮立圖書館、藝文中心、田園藝廊對面，旁邊還有綜合球場、網球場及鎮立游泳池，未來「國民樂活運動館」也計劃建在附近。

    投市和竹山社宅 已決標未開工

    廖志城說，社會住宅「北安．安居」基地，原來是林務局宿舍區，多年前老舊建築拆除後移撥國有財產署，為活化閒置國有地，二○一六年採設定地上權方式由民間開發，規劃興建地下一層、地上十層觀光藝文飯店，部分空間可提供地方藝文展覽使用，合約規定二○二一年三月完工營運，但因故無法履行，公所於是爭取中央在該基地興建社會住宅，盼減輕更多青年、弱勢族群及一般家庭的居住負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播