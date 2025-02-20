南投首座埔里社宅明年啟用 第2處規劃中

埔里鎮「公誠．安居」社會住宅，預定年底完工。（埔里鎮公所提供）

2025/02/20 05:30

「公誠．安居」共260戶 規劃套房、2房及3房型 附設托嬰中心

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由國家住宅及都市更新中心規劃興建的社會住宅，南投縣首批規劃三處，其中埔里鎮「公誠．安居」社宅預定年底完工明年啟用，而埔里鎮爭取第二座「北安．安居」社宅，已進入規劃階段，基地位於市中心，周邊鄰近學校、藝文、運動設施，未來「國民樂活運動館」也在附近，生活機能完善。

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只租不售 第二處位在市中心

南投縣首批三個只租不售的社宅計畫，分別為南投市「漳和．安居」、竹山鎮「竹山．好室」及埔里鎮「公誠．安居」，南投和竹山社宅已決標還未開工，埔里鎮「公誠．安居」社宅，已在二○二三年動工，為兩棟地下二層、地上十層建築，總戶數二六○戶，包括套房、兩房及三房房型，並附設公辦民營托嬰中心，目前工程進度約達五十％，預計今年底完工，待完成內部裝修與公開說明會等相關配套措施，明年正式啟用，租金還在擬定中。

埔里「公誠．安居」社會住宅日前舉行上樑典禮，鎮長廖志城參加該典禮時宣布，鎮內第二處「北安．安居」社會住宅已在規劃中。

廖志城指出，「北安．安居」社宅是蓋在國有地上，地點就在北安里的六合路與明德路之間，約一千五百坪，位在鎮立圖書館、藝文中心、田園藝廊對面，旁邊還有綜合球場、網球場及鎮立游泳池，未來「國民樂活運動館」也計劃建在附近。

投市和竹山社宅 已決標未開工

廖志城說，社會住宅「北安．安居」基地，原來是林務局宿舍區，多年前老舊建築拆除後移撥國有財產署，為活化閒置國有地，二○一六年採設定地上權方式由民間開發，規劃興建地下一層、地上十層觀光藝文飯店，部分空間可提供地方藝文展覽使用，合約規定二○二一年三月完工營運，但因故無法履行，公所於是爭取中央在該基地興建社會住宅，盼減輕更多青年、弱勢族群及一般家庭的居住負擔。

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