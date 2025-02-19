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    首頁　>　生活

    今明回暖 南部空品不良

    2025/02/19 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕冷了兩天後，今白天起各地逐漸回暖。中央氣象署指出，今明兩天各地氣溫可重回近廿度或以上，感受溫暖舒適，週五後則有新一波鋒面與大陸冷氣團影響台灣，氣溫再度下滑。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，近幾天東北風增強，帶入境外污染物，南部地區位於弱風區空氣品質不佳，今起大陸冷氣團減弱，台灣周邊轉為東風環境，雖較無境外污染物移入問題，但南部地區又因擴散條件不佳，受本地污染物影響，空氣品質較差。

    黃恩鴻指出，今明兩天各地氣溫逐漸回升，但水氣相對較多，北部、宜花氣溫可回升至十七至十九度，基隆北海岸、東半部到恆春半島有局部短暫雨。

    明日各地氣溫則可達到廿度以上，黃恩鴻指出，北部地區明日氣溫可達到廿二至廿三度，但桃園以北、東半部、恆春半島仍有局部降雨，且週三晚間至週四清晨彰化至高雄、週四晚間至週五清晨苗栗以北及嘉義以南地區有霧影響能見度，用路人特別注意。

    週六至下週一氣溫再度下滑

    此外，週五將有鋒面通過台灣，大陸冷氣團接著影響台灣，週六至下週一期間各地氣溫持續下降，最低溫預計發生在週一清晨，中部以北、宜蘭約十二至十三度，其他地區十四至十五度。

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