《台中》駕駛亂丟垃圾 科技執法熱點出爐

台中市祭一二九部監視器廿四小時取締駕駛亂丟垃圾，二年來開單逾五千張，開罰破七百萬。（市府提供）

2025/02/18 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾開車若亂丟垃圾要特別當心了！台中市祭一二九部監視器廿四小時取締駕駛亂丟垃圾，二年來開單逾五千張，開罰破七百萬，環保局也曝取締違規前三大熱點，環保局長陳宏益指出，駕駛亂丟垃圾影響市容，可處一千二百元到六千元罰款，且讓清潔人員須冒著危險清掃，將持續加強取締。

129部監視器 2年取締5762件

陳宏益指出，台中市區部分道路如台七十四線匝道、重要道路分隔島及路口，常有駕駛人貪圖方便，趁停等紅燈時，隨手將垃圾、菸蒂、檳榔渣等丟棄於路旁，造成環境髒亂，為遏止駕駛亂丟垃圾，環保局陸續架設一二九部監視設備全天候取締。

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陳宏益說，兩年來共取締五七六二件，累計裁罰七一二萬二五○○元，陳宏益說，駕駛最常見NG行為是在夜間或凌晨時段等停紅綠燈時，隨手將菸蒂、衛生紙及飲料杯等垃圾，隨手直接丟在分隔島或道路上，目前借助科技執法輔助取締件數逐年增加，去年取締三八五五件，相較前年取締一九○七件，成長逾一倍。

取締違規前三熱點最多為南屯區向上路四段與環中路四段交叉口、其次是霧峰區中正路五七七之三號路口、第三則是西屯區西屯路二段與河南路二段路口。

罰金破700萬 第一名在南屯區

為增加取締成效，環保局另與中興大學資工系合作開發AI辨識系統，目前有廿六處AI監視器測試運行中，該系統亂丟垃圾辨識率約七成，中興大學資工系主任吳俊霖說，未來將持續透過樣本深度學習強化系統的影像辨識能力，以減少人力觀看監視器畫面的工時。

陳宏益強調，違規亂丟垃圾可處一千二百元到六千元罰款，呼籲民眾勿貪「一時手快」，隨意亂丟垃圾。

科技執法取締亂丟垃圾前3大熱點。（資料來源：台中市環保局 整理：記者蘇孟娟）

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