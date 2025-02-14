台北車站周邊400機車格 3/3 起改計時收費

台北車站逸仙公園周邊約四百格路邊機車停車格將自今年三月三日起，從一天計次廿元改採計時十元費率收費，每格當日當次收費上限五十元。（台北市交通局提供）

2025/02/14 05:30

逸仙公園附近實施 當日當次收費上限50元 電動機車停車仍維持免費

〔記者林承鴻／台北報導〕台北車站周邊機車停車需求高，為提升周轉率，台北市交通局昨宣布，台北車站逸仙公園周邊約四百格路邊機車停車格將自今年三月三日起，從一天計次廿元改採計時十元費率收費，每格當日當次收費上限五十元，且該類計時格位將不適用每日全市一張單、路邊機車停車月票及無紙化開單等措施，但電動機車停車仍維持免費。

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停管處處長劉瑞麟表示，未來不排除在其他停車需求高的地點實施計時收費。對此，機車族則認為，計時收費治標不治本，選擇騎機車就是有需求，不一定會降低機車停車數量，只是增加機車族負擔。

機車族認增加不少停車負擔

民眾張先生認為，台北車站周邊機車位明顯不足，大家選擇騎機車一定有各自的需求，可能是居住地搭乘大眾運輸不便，或會大幅增加通勤時間，指計時收費治標不治本，不一定會降低附近的機車停車數量。羅小姐說，自己有時會搭夜班客運回中部，因深夜沒有公車和捷運可搭，只能騎車到台北轉運站，改成計時收費後停車費用提高不少。

更換格位 將重新開單計費

台北市停車管理工程處說明，路邊機車停車費率調整實施路段包含市民大道一段（台北轉運站及國光客運站至中山北路一段）及逸仙公園四周，機車計時收費路段將於格位上編號並加註計時收費標字，若機車更換停放格位編號，將重新開單計費。

交通局盼提高車格周轉率

停管處營運科科長李杰儒表示，調整路段以每半小時五元計費，停車一小時半以內的停車費會較現行計次廿元更低，希望提高機車格位周轉率，減少久停佔用情形。劉瑞麟表示，此次調整後原則上不會改回計次收費，停管處會持續觀察民眾使用情形，適時檢討調整，希望讓有臨時停車需求的機車族更容易找到停車空間。

劉瑞麟指出，未來不排除在其他停車需求高的地點實施計時收費，會考量每個區塊的停車特性，目前沒有預計實施地點。若停車需求外溢，停管處評估配套措施後，會考慮進一步擴大計次廿元收費範圍，以價制量。

至於台北車站周邊公有機車停車空間是否有可能再增加，停管處坦言有困難，指目前可以劃停車位的地方都盡量劃了，而市府持續完善行人友善通行空間，也不太會再擴大於人行道劃設停車格位；台北車站周邊公有機車空間尚有行一機車臨時平面停車場、建成國中地下停車場等。

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