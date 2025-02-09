基隆成功國小師生吐瀉 5人驗出諾羅病毒

2025/02/09 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆成功國小一月八日有十九名師生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀並就醫，基隆市衛生局人員採檢午餐、廚工、老師和學生等檢體送檢，結果有五位師生檢出諾羅病毒陽性，廚工與廚房環境檢驗符合規定。

廚工與廚房環境檢驗 符合規定

成功國小二年級十八名學生和一名老師，一月八日晚上陸續發生嘔吐、腹瀉等情形，大部分學生到診所看醫生後已改善。

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基隆市衛生局一月九到學校抽驗前日午餐食餘檢體、環境檢體及其中七位人體檢體（含師生五人、廚工二人），檢驗結果五位師生檢體皆檢出諾羅病毒陽性、二位廚工人體檢驗結果皆陰性。

此外，廚房器具、食餘檢體等符合規定，且成功國小廚房一月八日供應三個學校午餐，只有該校一班師生有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，未分散至其他班級及學校，因此，認為並非廚房午餐所引起。

衛生局指出，成功國小在第一時間全數更新刀具、砧板、留樣檢體餐具及器具。教育處也已再次確認各校的廚房環境，除定期打掃清潔殺菌外，接觸食材之刀具、砧板、餐具、器具及留樣物品，在使用前以沸水處理後才接觸食材，廚工接觸熟食之前都有徹底清潔。

衛生局局長張賢政表示，最近諾羅病毒活躍，建議民眾飯前及便後應以肥皂徹底洗淨雙手，餐飲業從業人員應依食品良好衛生規範準則之規定，罹病或感染期間應主動告知，不得從事與食品接觸之工作。

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