新營波光節 8作品營造光影藝術

結合聲光述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點，投影出天鵝共舞。（記者楊金城攝）

2025/02/09 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營波光節昨晚在新營天鵝湖公園開幕，以「路徑之間」為主題，結合水岸環境推出八件主題作品及環湖光環境，以聲光影像述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點，吸引遊客不畏低溫欣賞光影藝術的魅力。

副市長葉澤山為新營波光節啟燈後，開啟《AquaMira》水幕投影主秀，結合影像、音樂及噴泉水霧的聲光大秀，讓觀眾大開眼界。波光節展期至三月十六日，為期卅七天。

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葉澤山說，去年首辦新營波光節吸引廿八萬人次遊客，創造高聲響，更獲國際繆思設計大獎概念設計類的公共空間金獎肯定，期待第二屆波光節再度呈現特別的藝術話題，希望遊客白天到大新營地區旅遊，晚上再看波光節留下美麗回憶。

台南市文化局代理局長林韋旭表示，《AquaMira》為大型水幕投影，展覽期間每天定時演出，創作的天鵝湖浪漫故事；《新營霓虹》將新營歷史產業商標虛構霓虹燈化；《波光》結合視覺與聽覺，將日常間被忽略的聲音具象化，在夜晚中化為絢麗的光影；《Sparks》以線性符號及聲音裝置呈現出煙火的短暫之美；另有《迷幻山林》、《門柱燈》、《wav》等作品，值得慢慢欣賞。

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