熱感應偵測+滅火毯 基本配備

有鑒於韓國仁川公寓地下停車場發生電動車，燒毀一四O輛汽車災情，高市交通局加強公共停車場的防火設施，每座立體停車場至少配備一張滅火毯。（記者黃良傑攝）

2025/02/09 05:30

記者林承鴻、董冠怡、謝武雄、洪瑞琴、黃良傑／專題報導

針對電動車充電樁起火風險，除台中市之外，其他五都尚未傳出停車場起火案例，五都地方政府與業者多在停車場與消防隊配有滅火毯、安全監控、熱感應偵測等設備，並定期災害演練，防範未然。

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北市另有緊急插頭 輔助電動車滅火

台北市停車管理工程處機電科科長許捷翔表示，北市一二七處公有停車場已全面配備滅火毯，民營停車場部分，雖消防法令未明文規範需配備滅火毯，但停管處有發文宣導建議配置。台北市消防局表示，近年未有充電樁起火案例，一般分隊均已配發滅火毯及緊急插頭，輔助消防人員執行電動車火災搶救工作。

新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，尚未接獲民眾反對設置充電樁，為提升使用安全，轄管公有停車場凡設有充電樁者，全數配置滅火毯，並透過安全監控、一鍵通報、熱感應偵測、細水霧灑水系統等，強化防護。新北市消防局表示，新北未發生充電樁起火案例，已辦理相關人員救災模擬演練。

桃市補助滅火設備 減少社區民眾阻力

停車場業者則表示，充電樁停車格集中在小區域，若火警可暫時阻隔延燒，但格數較多時恐增救火難度，需考量配置滅火毯數量等，滅火毯成本十萬元、通報對講機與按鈕五萬元、熱感應裝置一至二格約十五萬元。

桃園市交通局長張新福表示，過往僅發生過一起電動車撞陸橋分隔島起火事件，民眾對電車充電的安全非常關注，故全市公有停車場充電樁都配備乾粉滅火器或滅火毯。而鑑於社區停車位設置充電樁仍有阻力，桃市建築管理處制定相關注意事項，充電設備須按消防安全標準，選擇安裝水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備等，另有提供補助。

台南市交通局表示，南市公共停車場電動汽車充電樁五○六槍，車樁比約為十五比一，已可滿足電車使用，南市公共停車場也無重大充電樁起火案例。

高雄市尚未傳有充電樁起火意外，高市交通局指出，規定公有立體停車場必須備置滅火毯，以防範火燒車事故，並定期演練操作，至於公有平面停車場及民營停車場，目前尚未強制要求。

台北市政府辦理科技防災演練，消防隊利用底盤瞄子、遙控砲塔等專業設備，對電動車底盤的電池模組精準射水降溫。（記者林承鴻攝）

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