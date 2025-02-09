台東元宵煙火晚會宣傳 首炸寒單

今年「寒單第一炸」，火光四射十分震撼。 （記者劉人瑋攝）

2025/02/09 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市「愛在元宵煙火晚會」於十四日情人節登場，昨天十二強棒球國手林昱珉出席宣傳記者會，台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風共同頒予「台東之光」獎座。

棒球國手林昱珉 獲頒台東之光

昨天於南京路市民廣場舉行宣傳活動也是今年「寒單第一炸」，但林昱珉出場瞬間成為眾人合照對象，展現高人氣。議員李建智議員率領的玄武堂團隊表演熱鬧的「寒單第一炸」，鞭炮迸出的強光帶來四射炮屑和巨大聲響，肉身寒單赤膊力扛炮火炸得一身傷，而民間相信，在炮火洗禮下才能去除一身霉運，帶來順利的一年。

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市公所表示，系列活動已展開，位於市公所廣場的「千層的愛藝術燈展」，邀請知名藝術家吳騏創作《千層的愛》，正面以比翼鳥造型象徵愛情的無限延伸與深情，背面則呈現親子共聚的溫馨畫面，詮釋元宵團圓的幸福意象。

十四日情人節當天，系列活動將迎來高潮，今年的「愛在元宵煙火晚會」以「愛」為主題，在台東市海濱公園國際地標舉行，邀請在地冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞的旋舞炎及創作療癒型歌手魏嘉瑩、雙金歌王沈文程帶來演出。還有煙火秀與炮炸寒單活動，搭配現場的愛神市集與愛神餐車。

國手林昱珉出席宣傳記者會，展現高人氣。（記者劉人瑋攝）

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