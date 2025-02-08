台北大巨蛋補貼捷運 民代要求增站點

2025/02/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府鼓勵民眾搭捷運到大巨蛋看球賽、演出，補貼捷運票價每張廿元，但台北市議員詹為元指出，補貼僅限「國父紀念館站」出站，相當不便民，應把距離不到一公里的「市政府站」也納入。體育局回應，會轉知遠雄巨蛋公司評估。

詹為元指出，根據《巨蛋體育館租用辦法》第十條第五款捷運票價補貼規定，「為促進大眾運輸使用，活動參與人數達三萬人以上時，租用人應負擔捷運票價補貼」，每張補貼廿元。但目前補貼僅限「國父紀念館站」出站的乘客，不僅網路熱議，也有民眾向他反映類似問題。

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詹為元說，有民眾反映搭捷運到忠孝敦化吃飯，再騎YouBike去大巨蛋，無法補助；或從市政府站下車走到大巨蛋，也無法領取補助；這樣的規定不僅不便民，也與市府倡導分流的概念背道而馳，鼓勵使用大眾運輸，卻又用僵化的規則限制，讓民眾錯失補貼。

詹為元認為，應將距離大巨蛋不到一公里的「市政府站」納入補貼範圍，滿足更多民眾需求外，同時也能分散人潮，讓更多人就近選擇不同站點入場，避免人流擁擠。

體育局表示，民眾憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲廿元補貼，是否納入其他站點補助，會轉知遠雄巨蛋公司進行評估。

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