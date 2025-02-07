迎11日開學 嘉縣搶修震損43校

嘉義縣大埔地震造成學校災損，教育部補助經費修繕。（嘉義縣府提供）

2025/02/07 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉元月廿一日發生芮氏規模六．四地震，造成縣內四十三所學校受損，估算財物、設施及設備損失金額二三七七萬元。縣府教育處指出，已獲教育部核定五百萬元修復經費，不足部分以縣府災害準備金支應，各校正進行緊急搶修，確保二月十一日開學前，儘快回復原狀，保障學子學習權益。

縣府教育處長李美華表示，各校受損情形，如天花板輕鋼架毀損、磁磚及水泥掉落、牆柱裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落、走廊地板隆起、連接走廊柱體龜裂及水塔水管破損等狀況，地震發生時為寒假休業階段，未造成人員傷亡；地震後，校園經結構技師現勘，各校舍無立即性安全疑慮。

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李美華說，配合中央進行校舍耐震評估與重建補強工作，嘉縣至一一三學年度，已有五二二棟校舍完成初評、二九八棟完成詳評，其中二一○棟校舍需補強、十七棟進行拆除重建；經補強的校舍符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」的安全目標，可確保師生安全。

嘉市方面，教育處副處長林喜信表示，市區學校受大埔地震影響輕微，初步檢視有部分學校輕鋼架移位等情形，已請校方處理，下週可正常開學，不影響師生上課學習。

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