台東5.2地震無災情 無關大埔地震

嘉市友忠路工地鷹架因陣風及地震倒塌。（記者王善嬿攝）

2025/01/28 05:30

〔記者吳亮儀、黃明堂、吳俊鋒、王善嬿／綜合報導〕台東縣台東市昨上午八點十八分發生規模五．二、深度僅六．五公里的極淺層地震，很多民眾在睡夢中被搖醒，所幸未傳出災情，但南橫公路台東栗園段受地震及降雨影響，落石坍方而封閉，預計今天中午搶通。中央氣象署研判，這起地震屬於獨立事件，靠近鹿野斷層，與日前的嘉義大埔地震無關。

台東縣立體育場昨上午突然傳出喀隆喀隆的巨大聲響，有些人感覺地在搖，隨後手機傳出國家級地震警報，研判是屋頂被搖到發出巨響；也有部分賣場貨架物品掉落。台東縣消防局則表示，未接獲災情通報。

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中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，這起極淺層地震，台東、屏東四級震度，嘉義和台南二級震度，北部較無感；氣象署針對台東和屏東發布國家級警報。昨天上午九時廿五分，鄰近位置也發生一起規模四．七地震。

趙曉玲表示，台東地震也和菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，台灣七成以上地震都在東部，且從地震歷史資料看起來，台東地震數量多、頻率高，甚至二○○六年四月曾發生規模六．二地震。

台南陸續發生小區域地震，趙曉玲指出，○一二一大埔地震餘震陸續發生，主要出現在主震南邊，主震加餘震累計一二○起。氣象署認為，未來一週到兩週仍有較大規模地震發生。

因應○一二一大埔地震後，台南山區餘震不斷，建築物損害嚴重，台南市政府昨在玉井開設災害應變前進指揮所，市長黃偉哲擔任指揮官。黃偉哲說，指揮所過年不休息，由各局處首長進駐即時調度。

另外，嘉市友忠路近中興路口一處工地鷹架昨上午倒塌，壓毀兩部轎車，所幸無人傷亡。嘉義市府已要求廠商停工改善。

南橫公路栗園路段受近日地震及下雨影響，多次坍方落石，行車宜注意。（記者黃明堂翻攝）

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