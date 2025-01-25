南投蛇藝術品展 邀親子走春

南投縣文化資產學會會員聯展，蕭璽的作品將廢鋼筋和彈簧變成喜氣洋洋的蛇。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/25 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節連假從今（廿五）日展開，九天假期若想避開人潮車潮，可到南投縣來趟另類藝術走春，國立台灣工藝研究發展中心從大年初二起有各種親子同遊的工藝活動；縣府文化局虎山藝術館，則有南投縣文化資產學會以蛇為主題的會員聯展，不同的藝術品展現蛇的不同面貌，對工藝或藝術有興趣的民眾可考慮參加或參觀。

國立台灣工藝研究發展中心「新春逗藝—2025工藝漫活．盈滿年」系列活動，從大年初二持續到大年初五，推出包含「工藝體驗」、「工藝展覽」、「春日工藝手作市」、「暖蛇逗表演」、「春日大地體驗」及「工藝故事屋」等六大主題的節目，活動地點在位在草屯鎮的工藝園區，民眾不用擔心塞車或人擠人，適合親子同遊。

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同樣不怕人潮擁擠的中興新村虎山藝術館，春節期間有南投縣文化資產學會的「古藝新生．蛇來運轉」會員特展，六個展覽室展出共二百件作品，有新創作也有收藏品，很多與蛇有關，像有原住民百步蛇圖騰的木雕、陶甕，或是以鋼筋、彈簧等廢物再利用的響尾蛇，也有正面看是「福」字，反面看是身形曼妙的蛇的雕塑作品。

該會理事長梁志忠表示，此次有創作和收藏展兩大類，新品或舊作展現蛇的不同面貌，藝術品中的蛇變得俏皮可愛，很適合民眾慢慢觀賞。

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