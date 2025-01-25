高雄義大醫院 升格醫學中心

全國醫學中心分布情形

2025/01/25 05:30

全台第23家、高雄第4家 醫界讚可縮小南北醫療差距

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部昨公布最新醫院評鑑結果，連續七年為準醫學中心的高雄義大醫院，正式升格為全台第廿三家、也是高雄第四家醫學中心。醫界讚可縮小南北醫療差距，民團則呼籲，應改革評鑑制度並限制醫學中心數量。

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衛福部長邱泰源指出，義大此次以優等成績達醫學中心標準，有助改善高屏區醫療資源分布不均的問題。此外，南區也新增兩家準醫學中心，分別是大林慈濟醫院與台大雲林分院。

大林慈濟、台大雲林分院 準醫學中心

健保署署長石崇良表示，醫學中心人力要求較高，病房費、護理費、病房診察費等增加，義大升格後每年將增加約八千萬健保經費，以高屏區八六七億元的健保總額推估，點值影響不超過○．○○一元。

義大去年每月平均門診量約八．六萬人次、急診三千一百人次、住院兩千七百人次。民眾部分負擔依醫療分級有所不同，三月一日起，未經轉診直接到義大就醫，門診將從原先二四○元調整為四二○元、急診從四○○元調整為七五○元，身心障礙者門診負擔將維持與區域醫院相同，不受影響。

台灣每兩百萬人可設一家醫學中心，因人口增長停滯，醫學中心長期維持十九家，去年北區新增三家，打破限額，引發外界疑慮也遭監察院糾正，今年南部再增一家。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，義大升格不僅肯定其實力，也是縮小南北醫療差距、推動醫療公平的里程碑。

洪子仁說，台灣目前約每一○五萬人有一家醫學中心，符合國際建議範圍，但醫學中心過度集中，未來可從三方面優化政策，設立偏鄉衛星單位、強化轉診系統、定期檢討醫學中心數量與分布，以滿足中南部人口流動與高齡化需求，提升東部及離島的醫療覆蓋率。

民團籲改革評鑑制度、限制數量

醫改會執行長林雅惠則認為，醫院為爭取更高給付，多盼升格為醫學中心，造成數量過多、區域失衡。雖有退場及降級機制，但現況卻是「只進不出」，且健保提供下轉獎勵六百點，但下轉率僅○．○六％，呼籲衛福部改革近廿年未變的評鑑標準，制定醫學中心數量上限。

衛福部醫事司長劉越萍表示，醫院評鑑制度改革已啟動，預計二○二六年試評、二○二七年實施，重點將在資源分配、醫學中心社會責任及精準評鑑。邱泰源強調，將持續完善評鑑，提升各級醫院醫療品質，並強化醫學中心急重症、教學與研究等功能。

繼高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚後，高雄義大醫院正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心。（義大醫院提供）

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