春節國五石碇、坪林匝道管制 往宜蘭可改走台九線

新北市長侯友宜昨到板橋車站關心春節返鄉交通疏運情形，並慰勞雙鐵與警察人員。（記者黃子暘攝）

2025/01/25 05:30

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕昨天是農曆春節九天連假前的最後一個上班日，台鐵、高鐵都加開班次疏運，新北市長侯友宜傍晚到板橋車站關心春節交通疏運情形並慰勞雙鐵與警察人員的辛勞；市府交通局指出，高鐵總計加開三六八個班次、台鐵全線加開各級列車三○二班次，北北基三市的計程車已從二十二日起實施春節運價，至二月二日止，每趟次乘車一律加收三十元。

侯友宜表示，每次連假對大眾運輸都是挑戰，雙鐵、捷運的搭乘人次從昨天下午已經增加，返鄉人潮逐漸湧現，感謝大眾運輸、警察、消防人員仍堅守崗位。

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高鐵人員簡報指出，高鐵從一月廿三日起至二月三日，春節疏運加開南下二百班次、北上一六八班次，總計三六八班次；台鐵板橋站站長何彬豪簡報表示，台鐵全線加開各級列車三○二班次，與去年春節疏運相比，平均每天可增加四七○六個座位，服務民眾返鄉過年的需求。

北北基計程車 每趟加收30

交通局交通安全科代理科長李淑惠說，一月廿九日（初一）至卅一日（初三）的每天清晨五點至中午十二點，國五石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向避開封閉時段或改走台九線；一月廿九日（初一）至二月二日（初五）○點至五點，國道全線暫停收費；北北基三市的計程車實施春節加成收費，已從二十二日起實施至二月二日深夜十二點止，每趟次一律加收卅元已計入跳表（不再另外收費），瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

熱門景區 公車視人潮增班

交通局表示，淡水、九份、鶯歌區等行經熱門景點的公車路線將視人潮機動增班，民眾出門前可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況；春節期間，各公有停車場均維持原費率收費，如遇任意調漲費率，民眾可致電一九九九檢舉。

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