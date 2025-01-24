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    文化走春「邸灣島」 看見居家工藝

    「邸灣島」特展將工藝作品融入日常生活，觸動民眾對「家」的感覺。（記者楊金城攝）

    「邸灣島」特展將工藝作品融入日常生活，觸動民眾對「家」的感覺。（記者楊金城攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者楊金城／官田報導〕文化走春熱鬧迎新年，官田區隆田Cha Cha文化資產教育園區舉辦新春特展「邸灣島」台南工藝新舊融合，麻豆總爺藝文中心推出台灣民俗文化信仰的《信仰的畫卷》楊義勳畫展，春節期間也有街藝表演等活動。

    「邸灣島」以台語諧音梗「在我家」，集結十四位工藝家將宮廟彩繪、刺繡、剪黏、陶藝、竹藝等工藝，融入當代居家環境中重新詮釋。市長黃偉哲昨天為特展揭幕時表示，特展將工藝作品融入日常生活，民眾觀賞時特別觸動心弦對「家」的感覺，特展也將大師及後起之秀作品聯展，象徵新舊交融的工藝文化傳承，期盼吸引年輕世代對傳統文化產生興趣。

    「邸灣島」展示大師潘岳雄、陳三火、劉進文、方啟文、王壬煇及林婕瑀、後起之秀黃雉原、蔡濰任、吳穎欣、王思閔、許瀞文、林秉賢、林英傑、楊鈞的作品展出。

    麻豆總爺藝文中心的《信仰的畫卷》，展出楊義勳的十六幅油畫與十幅水彩畫，題材涵蓋媽祖、家將、藝陣等。他說，期望透過藝術創作喚起人們對民俗文化的珍視與回憶，讓沉寂的傳統重新綻放光彩。

    楊義勳的作品融合寫實與表現主義，以獨特視角呈現台灣民俗文化的魅力，像「府城迓媽祖」就創作不同年代的三幅作品，最大一件長達七．五公尺。

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