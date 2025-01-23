搭淡水、安坑輕軌賞櫻 「櫻花一日票」開賣

淡水天元宮即日起開放夜間賞櫻，透過光影投射及光雕，營造浪漫氛圍。 （記者賴筱桐攝）

2025/01/23 05:30

即日起販售至2月2日 當日無限次數搭乘 每張50元

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕新北市政府即日起至二月二日舉辦「新北蒔花好綻─二○二五花見櫻花季」活動，邀請民眾到淡水無極天元宮郊遊踏青、賞櫻祈福。新北捷運公司推出限量「櫻花輕軌一日票」，每張售價五十元，民眾持一日票，當日可無限次數搭乘淡海輕軌、安坑輕軌賞櫻，輕鬆玩遍沿線景點。

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淡水無極天元宮2月初盛開 可賞夜櫻

市府綠美化環境景觀處表示，目前天元宮櫻花花況約二成，預計二月初前後盛開，活動期間每天下午五點到晚間八點，園區將點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射及光雕照映在櫻花樹上，營造浪漫氛圍；此外，每日提供油紙傘與燈籠給市民拍照，週末還有DIY工作坊與「櫻之散策」小旅行。

淡海輕軌 可至北投子、滬尾櫻花大道

新北捷運公司總經理吳國濟表示，「櫻花輕軌一日票」即日起販售至二月二日，販賣地點為淡海輕軌紅樹林站（V01）及漁人碼頭站（V26）；安坑輕軌可在環狀線十四張站購買。

安坑輕軌 到陽光運動公園看200株櫻花

輕軌沿線有多處賞櫻景點，民眾搭乘淡海輕軌至淡金北新站（V05），轉乘八六六、八七五、八七六、八七七路線公車，可抵達淡水天元宮；淡金北新站（V05）旁的公司田溪有北投子櫻花步道；淡金鄧公站（V03）可步行至滬尾櫻花大道。另外，安坑輕軌沿線有陽光運動公園（K07），園區種植約二百株櫻花，設有多項親子全齡設施；安康站（K06）的吉安公園有大熊溜滑梯、兒童遊戲區及成人體健區。

辰光橋打造光雕燈飾 1月25日開展

另外，市府高灘地工程管理處今年以「情繫辰光」為主題，在新北大都會公園辰光橋打造夢幻光雕燈飾，展期將於一月廿五日至三月廿三日止，橫跨春節、元宵節、西洋情人節與白色情人節，每日點燈時間為傍晚五點半至晚間十點。

高灘處長黃裕斌表示，辰光橋設置六座主題光雕燈飾，其中「曲線之愛」與「璀璨心廊」營造絢麗愛心和繽紛炫彩光廊，可望成為情侶拍照打卡的熱門景點。此外，「巨型喜鵲光雕」是展演最大亮點，就像喜鵲在銀河架起鵲橋，引領牛郎及織女相見，承載古老神話的浪漫寓意。

淡水天元宮是北海岸賞櫻勝地，目前花開二成。 （記者賴筱桐攝）

配合新北櫻花季活動，新北捷運公司即日起推出「櫻花輕軌一日票」。 （記者賴筱桐攝）

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