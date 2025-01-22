粿條未冰存污染邦克列酸毒素 寶林中毒6死 負責人等5人起訴

寶林茶室食物中毒案，檢方昨依違反食安法、刑法過失致死、過失傷害罪嫌起訴負責人等五人。（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕寶林茶室信義遠百A13店去年造成卅三人食物中毒，六人不幸死亡；台北地檢署查出，代班的越南籍廚師胡清富、主廚周日豪及阮姓內場實習生，涉將保存不當導致污染「邦克列酸毒素」的粿條給客人吃，負責人黎仿軒及店長王順德則有未建立及落實食材管理制度等疏失，昨依違反食安法、刑法過失致死、過失傷害罪嫌起訴五人，並對黎求處四年以上徒刑、胡四年二個月以上徒刑。

檢警調查，去年三月十四至十八日，北市氣溫變化大，且百貨公司每日營業結束即關閉空調，加上周、阮、胡三人下班後會以水柱清洗廚房地面，廚房悶熱潮濕，有利邦克列酸毒素產生。

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食材管理不當 涉過失致死

粿條若未拆封，可常溫保存，但勘驗監視器發現，去年三月十六至十七日，周等三人下班時將拆封粿條，放在緊鄰水溝旁的置物籃內，十八日，阮女繼續使用未冰存的粿條備餐，再拆封五包粿條備用，下班後同樣沒冰存，期間粿條疑已產生毒素。廿日起連續五天，胡男仍使用未冰存粿條製作「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」，致客人中毒。

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