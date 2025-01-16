中壢城市故事館群 藝術燈飾夢幻開展

延平路食農故事館以各式回收玻璃瓶為創作媒材，創作植物光瓶裝飾牆面。（文化局提供）

2025/01/16 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「中壢城市故事館群」，串連中平路故事館、壢小故事森林及壢景町，經環境部審核認證為文化資產類型環境教育場域，市府文化局響應「二○二五台灣燈會在桃園」，與藝術家、社區、周邊學校學生等，共同創作燈光裝置作品，近日點燈讓人眼睛為之一亮，將展覽到二月底，每晚亮到晚上十點。

市府文化局長邱正生說，這個計畫以「共創、永續、環保」為主軸進行創意發想，燈飾製作媒材強調永續環保，例如運用回收瓶器、太陽能燈飾等材質，融入場域特色，製作過程與社區、學校合作共創。

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其中，延平路食農故事館與中壢國中合作，以食農教育為概念，讓學生了解各種可食植物的外觀與特性，以各式回收玻璃瓶為創作媒材，並使用太陽能瓶塞燈，創作植物光瓶裝飾牆面。

壢景町由芳寸間印刻藝術家葉芳辰與新榮國小師生聯手，運用大型活動後拆除的廢棄珍珠板搭配毛線，編織出繽紛「星之花」，懸掛於廣場，營造夢幻星光氛圍。

中平路故事館與日本燈籠職人村上季、新街國小、中平商圈店家FREEBIRD滑板店、奮死唱片行、和平咖啡館、墨花刺青工作室等合作，共創三款藝術裝置於館舍，呈現在地豐富故事與文化交織的光影。

中平路故事館的燈光裝置，呈現在地的豐富故事與文化交織的光影。（記者李容萍攝）

壢景町運用大型活動後所拆除的廢棄珍珠板搭配毛線，編織出繽紛「星之花」。（記者李容萍攝）

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