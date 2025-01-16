國中生罹血癌 師生募款助抗病魔

校長邱世允（左三）將募得款項交給張父（中），師生祝張生早日康復。（校方提供）

2025/01/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市文英國中三年級張姓男學生，因為罹患血癌長期住院，他透過遠距教學等方式，勤學不輟。校方為協助他完成學業並減輕其家庭的醫療與生活負擔，發起募捐，獲親師生及在地不願具名企業響應，共募得卅五萬二千元，昨由校長邱世允交給張父；同學們祝福張生早日康復，也相約一起考入竹南高中，繼續當同學。

張生於去年五月、國二下學期時，突然反覆發燒，經就醫檢查，發現罹患俗稱血癌的急性淋巴性白血病，遂住院治療。他面對病痛，仍展現勤學不輟態度，藉由老師提供的講義、同學分享的筆記，努力自修研習；近期出院後，因抵抗力弱，仍不克到校，藉由學校遠距授課，在家上課。

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校長邱世允表示，張生不因病痛受挫、勤奮向學的精神，讓大家敬佩與不捨，因張生家庭經濟狀況普通且張生接受標靶藥物治療，負擔不小，親師生遂發起募款，獲在地一家不願具名的企業響應，共募得卅五萬二千元。

邱世允說，張生日前參加竹苗區國中教育會考模擬測驗，數學獲得精熟的A，同學與他相約一起考上竹南高中，繼續當同學。

文英國中張姓男學生，因罹患血癌長期住院，校方藉同步遠距授課，讓他可以在家上課。（校方提供）

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