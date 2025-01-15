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    10年服務3346小時 義消邱垂周獲鳳凰獎

    邱垂周獲救護義消最高榮譽鳳凰獎。 （消防局提供）

    邱垂周獲救護義消最高榮譽鳳凰獎。 （消防局提供）

    2025/01/15 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市義消總隊救護大隊八德分隊長邱垂周，十年前加入義消行列，累計服務時數達三三四六小時，在武漢肺炎疫情期間，積極參與疫苗接種站協勤，多次號召義消夥伴捐血及關懷弱勢，獲選「鳳凰獎」救護志工楷模，前天在總統府接受賴清德總統表揚。

    市府消防局長龔永信說，邱垂周除服勤時數高達三三四六小時，還連續三年協勤時數名列全局前十名，率隊參加「全國呼吸道插管暨心肺復甦」、「救護義消技術評比」、「全國義勇消防人員體技能交流賽」等救護競賽，都獲得不錯成績，面對OHCA（到院前無呼吸、心跳）、急產接生、重大車禍等緊急救護案件，都能充分展現領導及專業能力。

    八德消防分隊長鄭仁豪說，邱垂周也投入救護宣導活動，帶領志工團隊指導民眾CPR（心肺復甦術）與急救知識，無私奉獻為救護義消樹立典範，榮獲「鳳凰獎」可說是實至名歸。

    「每趟任務都是對生命的尊重。」邱垂周說，記得二○一九年出勤院前急產接生救護案件，當看到新生命誕生的那一刻，更加堅定從事救護義消的初心，還有多起OHCA救護案件讓患者恢復生命徵象，成就感無法用言語形容。

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