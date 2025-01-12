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    首頁　>　生活

    桃園9.4萬噸裸露垃圾 全國第4多

    2025/01/12 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕環境部統計至去年底，全國尚有七十四．五萬噸裸露堆置垃圾待處理，已建立「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，目標二○二六年底前全面清理完畢，桃園市待理處量九．四萬噸，是全國第四高的縣市，也是六都唯一入榜前五名的；市府環保局長陳世偉昨說，會配合中央政策，推動跨縣市垃圾互惠合作、源頭減量等多元處理方案，逐年去化各掩埋場裸露暫置垃圾。

    環局預估2到3年可處理完畢

    陳世偉表示，桃園市裸露垃圾分布於觀音區保障、楊梅區員本、龍潭區店子湖等三座垃圾掩埋場，欣榮焚化廠去年整改完成，觀音生質能中心焚化爐開始運作，桃市已有多餘能量可以消化裸露垃圾。

    他說，欣榮廠兩座爐每天可處理一三五○噸垃圾（含一五○噸事業廢棄物），生質能中心每天可以處理六六○噸垃圾（含二六○噸事業廢棄物），全市每天垃圾量約一千二、三百噸，欣榮廠可以處理，生質能中心則去化掩埋場分篩打包垃圾，扣除焚化爐每年需要兩個月歲修等因素，全市一年可處理三至五萬噸裸露垃圾，預估二到三年可處理完畢。

    陳表示，生質能中心沒有啟用前，只要碰到欣榮廠的焚化爐歲修，垃圾大都暫置在觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等掩埋場，中央補助四千多萬元，協助垃圾分篩打包及覆土，而欣榮廠沒有能量去處理裸露堆置垃圾，才會使得三個掩埋場的垃圾越堆越多。

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