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    大林慈濟「佛陀問病圖」爭議 標示原創畫家

    嘉義大林醫院「佛陀問病圖」引發爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    嘉義大林醫院「佛陀問病圖」引發爭議事件，該幅畫作的原創藝術家李健儀也還原25年往事，肯定大林醫院的補救聲明。（記者洪美秀攝）

    2025/01/09 05:30

    揭師姐貪功、徒弟背叛內幕 畫家李健儀︰遲來的正義

    〔記者王善嬿、洪美秀／綜合報導〕作家苦苓近期提及大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖，壁畫原創作者是知名油畫家李健儀，引發各界關注。大林慈濟昨發聲明澄清指出，與該畫作原創、玄奘大學榮譽客座教授李健儀在一九九九年曾簽訂「畫作及著作財產權讓與契約」，壁畫接續依原創臨摹創作，前天已致電向李健儀說明，將在壁畫前標示李健儀為原創作者。

    李健儀昨強調，大林醫院的聲明是對藝術家遲來的正義與尊重，但他不願傷害證嚴上人及醫院，也相信他的藝術歷史地位禁得起檢驗。

    已從玄奘大學藝術設計學院院長退休的李健儀提到，大林慈濟興建時，證嚴上人邀請委託他創作「大愛圖」，從素描起筆至油畫原稿完成，共花一年四個月，後來也提出壁畫總工程款報價，因有貪功的師姐，誑他謊稱：「上人決定不要畫了。」還曉以佛理欺他、要求廉價讓與油畫原作及無償版權等，後來這幅畫竟由其徒弟陳欽明以減半價碼接手壁畫。

    李健儀說：「對百億造價的大林醫院門面，竟然是如此結局，相信用痛心不足以形容證嚴上人當時心情，對我而言更是此生最大的遺憾！」李健儀指出，他未對慈濟提告，是不捨上人還要出庭作證，最後終於放下此事，不願傷害證嚴上人。

    大林慈濟昨表示，經詢問及匯整廿五年前曾參與該畫作繪製及施作相關人士，「佛陀問病圖」是醫院建院時，由眾多熱心及專業人士共同發心成就而成。李健儀依其專業，承擔慈濟志工委託，協助創作「佛陀問病圖」原畫，並在一九九九年九月十六日簽訂該圖之「畫作及著作財產權讓與契約」，接續依其原創完成「佛陀問病圖」壁畫製作。大林慈濟醫院創院院長、慈濟醫療志業執行長林俊龍前天已致電李健儀表達致意。

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