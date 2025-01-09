國中、小幸福餐券 彰化調高到70元

萊爾富、OKmart、全家、楓康超市及統一超商等5家企業善心加碼，讓彰化孩子持70元餐券即可兌換價值80元的餐點。（記者張聰秋攝）

2025/01/09 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕快放寒假了，彰化縣政府因應物價通膨帶來的生活壓力，從今年寒假開始，國小、國中「幸福餐券」補助金額統一調高到七十元，以確保孩子在寒、暑假期間能「吃得飽、吃得好」。

這項針對經濟弱勢生推動「幸福餐券」政策，已經實施多年，補助對象包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故的學生及經導師訪視認定的學生。補助金額逐年調整，從二○一九年國中、小每人五○元，二○二二年提高至國小五十五元、國中六○元，去年下半年進一步調整為國小六○元、國中六十五元，今年則統一提高到七○元，並透過數位幸福餐券讓兌換更便利，將可嘉惠一萬一五○○名國中小學生。

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縣長王惠美表示，縣府今年將投入約六三七○萬元經費照顧學生，政策同時獲得萊爾富、OKmart、全家、楓康超市及統一超商這五家企業的支持，讓孩子們憑七○元餐券可兌換價值八○元的餐點，充分展現企業對社會的關懷。

此外，彰化縣自二○二三年起攜手一卡通公司推動幸福餐券數位化，是六都以外第一個執行此政策的縣市，數位餐券就在數位學生證內，學生能在五大超商直接兌換餐點，學校也可透過系統後台查看學生的消費內容，讓政策更透明、更有效率。

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