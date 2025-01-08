泰機器人賽 暨大附中仁愛國中攜手奪冠

南投縣暨大附中、仁愛國中組隊參加泰國機器人賽，勇奪冠軍、季軍，以及佳作成績。（暨大附中提供）

2025/01/08 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕偏鄉學子揚威國際！南投仁愛鄉仁愛國中畢業、就讀國立暨大附中的張詠傑，與母校學妹傅紫亭去年十二月赴泰國參加「Arduino Education Day Thailand 2024」國際邀請賽，並於機器人賽勇奪冠軍，其餘參賽的仁愛國中學生也拿下季軍與佳作，成績斐然，兩校昨為學生表揚，讓在校師生與有榮焉。

仁愛國中表示，該校是南投極偏原住民重點學校，不過發展AI機器人科學社已邁向第七年，上學年度參加全國機器人賽事，拿下冠軍等四十一個獎，並受台灣玉山機器人協會推薦，參加泰國曼谷二○二四年MARC AI國際機器人賽。

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暨大附中說，張詠傑自仁愛國中畢業，國中就受科技社團老師林大智指導，在南投與全國機器人賽常獲佳績，畢業後就讀該校數理實驗班，並以學長及助教身分回到母校協助指導機器人課程。

此次與母校共同參賽，代表大手攜小手與回饋的精神，能在國際賽發光，更展現高山偏鄉學子的卓越能力，並透過資源共享與經驗傳承，為偏鄉創造更好的學習環境與機會。

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