歸仁「智慧綠能大道」 舊聚落新路名

台86線歸仁段的橋下兩側，命名為「智慧綠能大道」。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/08 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁的沙崙里原屬傳統聚落型態，因應時代的演進，以地區舊稱編釘的門牌，全部更新成路名，著眼於科學城的發展，台八十六線橋下兩側也改為「智慧綠能大道」，使用以來，頗受肯定。

歸仁戶政事務所主任李俊德表示，沙崙里門牌整編已實施一年，從地方反映，幾乎零負評，尤其智慧綠能大道，沿線住戶或商家的滿意度都相當高，最主要是親友與客戶來訪時，比以前更容易尋址。

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李俊德說，智慧綠能大道就在台八十六線的橋下及其兩側，東起一八二線中山路，西至南三五一線中正南路，分一、二段，長度約五公里，範圍多在沙崙內，之前沙崙是歸仁區最後一個仍以聚落舊稱為地址的里，但轄內的智慧綠能科學城逐漸成形，將是台灣半導體、人工智慧等產業發展的重要引擎，與時俱進，因此門牌重新整編。

李俊德提到，在沙崙里長李明山的積極爭取下，一年前當地完成整編，所有住戶都賦予路名門牌，實施迄今，居民都很肯定。沙崙科學城北起台八十六線，徵詢各界後，橋下兩側在門牌整編時同步改為智慧綠能大道，讓傳統舊聚落有了科技新路名。

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