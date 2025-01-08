《屏東》創41年新低 墾丁去年207萬餘旅遊人次

屏東墾丁旅遊人次崩跌不見谷底，去年二百○七萬餘人次差點跌破二百萬整數關卡。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/08 05:30

扣除疫情封鎖期間 已回跌至2000年前水準 春節訂房亦無起色

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁曾是國旅最受歡迎景點之一，去年受國人瘋出國影響，旅遊人次再次崩跌至疫情期間二百萬整數關卡，比前年下降約八％，旅遊人次已回跌至二○○○年以前水準，今年農曆春節訂房也仍無起色。墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）強調，將持續改善環境推生態旅遊，屏縣府也將多角度推廣，吸引觀光客重回當地旅遊。

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僅略高於疫情期間201萬餘人

根據墾管處統計資料，去年墾丁國家公園遊客二百○七萬餘人次，僅略高於疫情封鎖（二○二一年）的二百○一萬餘人，再次跌破一九九六年二百四十九萬人次紀錄，扣除疫情封鎖，已創下墾管處一九八四年成立、統計以來歷史新低，兩百萬人次整數關卡險些不保。

旅遊人次大崩跌令當地觀光業者哀鴻遍野，不少業者在社群抱怨媒體不實抹黑、取締非法旅宿不力，以及旅遊特色推廣不足，也有業者認為部分不肖旅行社為了推出國行程，竟買網路關鍵字抹黑墾丁，但也有居民認為該自省，坦言早年少數殺雞取卵行為，讓不少曾來過的旅客拿過去委屈來攻擊現在的國旅。

去年出國人數增 國旅相對降低

墾管處分析，主要是疫情後出國人數大增，國旅相對降低，加上年輕人較喜歡交通便利及都會型活動，近年Ｍ型旅遊趨勢下，墾丁業者經營模式可能已不符合兩端旅客。

墾管處強調，在保育前提下，近年結合社區發展各項生態旅遊，今年也委託專家持續辦理培力及地方創生工作；飽受攻擊的南灣陽傘，將調整停車空間、陽傘樣式及服務櫃臺等，希望暑假前能呈現耳目一新的景觀與服務。

找回遊客 墾管處、交旅處提對策

屏縣府交旅處表示，墾丁是上天恩賜的觀光明珠，會持續規劃不同季節、不分日夜多角度推廣工作，吸引觀光客重回當地旅遊，配合交通部拚觀光，衝刺全台國旅目標兩億人次。

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