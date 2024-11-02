國土計畫法拚如期上路

立法院內政委員會日前召開「國土計畫法修正草案」公聽會。（資料照，記者方賓照攝）

2024/11/02 05:30

內政部促8縣市加速送分區圖

〔記者李文馨／台北報導〕「國土計畫法」預計明年四月卅日前上路，朝野立委喊話暫緩施行二到四年，有學者則盼如期實施。內政部昨表示，考量全國已有將近三分之二的縣市提送國土功能分區圖，內政部仍以依法如期上路為目標積極推動，並請尚未提送的八個地方政府加速辦理。

內政部說明，國土計畫法是台灣經歷數次重大災害喚醒國人對國土保育的重視，在二○一五年十二月經朝野共同合作下完成立法，逐步推動完成全國及縣市國土計畫之研擬。截至目前為止，八個縣市尚未提交國土分區圖草案，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣。

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內政部指出，國土計畫法相關子法已完成十五項，其餘八項子法包括國土計畫土地使用管制規則、原住民族土地使用管制規則，也將陸續於年底前完成。

內政部強調，國土計畫相關法令機制有助於解決過去區域計畫法以現況編定零星變更，缺乏整體計畫造成農地破碎化的課題；另也特別針對農地及原住民族土地研擬權益保障機制，補現行區域計畫法之不足。

內政部也提到，地方政府於國土計畫上路後，依法應視實際發展情況啟動縣市國土計畫通盤檢討作業；另對民眾關切的議題，內政部將透過審議機制，和各地方政府進行討論及跨部會協調。

內政部強調，國土計畫法的施行不影響民眾原有合法權益，並兼顧維護農業生產環境及地方發展需求，籲請尚未提送國土功能分區圖草案的地方政府，儘速完成審議作業後提送內政部。

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