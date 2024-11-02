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    海運備援 凱旋3號疏運蘇花旅客

    花蓮市區出現颱風過後的火燒雲，火車站旅客拿起手機搶拍。（記者花孟璟攝）

    花蓮市區出現颱風過後的火燒雲，火車站旅客拿起手機搶拍。（記者花孟璟攝）

    2024/11/02 05:30

    〔記者吳亮儀、花孟璟／綜合報導〕台鐵北迴線、東部幹線因康芮颱風侵襲多處受損，昨天凌晨花蓮又有規模五．五的地震，歷經搶修，包括西部幹線、東部幹線和南迴線多已恢復正常行駛，北迴線部分因多處軌道、電力設施受損，台鐵啟動花蓮至瑞穗區間的遊覽車「類火車」接駁，南迴線及北迴線對號列車全面開放站票，疏運花東地區旅客。

    北迴多處軌道、電力設施受損

    台鐵公司表示，西部幹線對號列車、區間（快）車已正常行駛，東部幹線的順行、逆行列車也在昨晚七時五分恢復。南迴線全線正常行駛，各支線也都恢復正常行駛。

    台鐵公司補充，因受康芮颱風影響，今天新營潮州間3117次（區間車）、潮州嘉義間3162次（區間車）全區間停駛，及嘉義北湖間2134次（區間車）停駛，另北湖站特開北湖基隆間2134次（區間車）行駛。

    台鐵北迴線崇德段因遭土石流掩蓋軌道、電力受損，加上地震，吉安至志學間木瓜溪橋北橋台出現軌道方向不整，往南到瑞穗前多處電力設施被強風吹壞，昨啟動花蓮至瑞穗區間的遊覽車「類火車」接駁，每小時一班開到壽豐、光復、瑞穗、玉里各站。

    康芮颱風造成蘇花公、鐵路均中斷，啟動海運備援作業，航港局緊急調度凱旋三號（可載三六八名旅客、四九七噸）協助蘇花交通疏運，預計花蓮往蘇澳的航班今天中午十二時卅分開航、蘇澳往花蓮的航班下午三時開航，預約民眾必須提早一小時卅分前到現場報到。

    交通部協調凱旋三號今天加入海運備援機制，中午開航蘇花航線各一班次。（航港局提供）

    交通部協調凱旋三號今天加入海運備援機制，中午開航蘇花航線各一班次。（航港局提供）

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