「康芮」狂掃海上蚵棚 損失逾2.6億

南市洋香瓜在「康芮」颱風災損面積達33.6公頃。（記者楊金城攝）

2024/11/02 05:30

安南、安平、南區一夜之間沖毀約5600棚 將爭取天然災害補助

〔記者楊金城／台南報導〕「康芮」颱風造成台南市農業災損，昨天彙整農損二億七五四○萬多元，其中安南區、安平區、南區外海的蚵棚一夜之間被海浪沖毀約五六○○棚，損失粗估就高達二．六億元。

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鹿耳門溪口破損蚵架 漁業署現勘

漁業署養殖組組長陳文深昨天在安南區鹿耳門溪口現勘蚵棚災情，舉目所見都是破損的蚵棚被沖上岸，他說，災情相當嚴重，農業部長陳駿季也請漁業署、水試所一起了解災情，農業部後續將召開相關產業輔導措施會議，盡量的協助蚵農趕快復養。

台南市農業局統計，漁業災損部分，南區、安平區及安南區外海浮棚式養殖牡蠣編製蚵棚七二一一棚，約有八成蚵棚已拖至外海養殖（五六○○棚），海上蚵棚全數被颱風大浪沖毀，預估損失二．六億元。

海域漁業權申請 還在農業部審查

台南市漁港及近海管理所所長張順得說，南市沿海一．五海浬、安平港外堤海域在七月至九月為禁養期，十月起蚵農開始將蚵棚拖至外海養殖，前天海上蚵棚密集，未料前晚颱風「轉回南」，風浪強大，一夜之間將海上蚵棚全部沖毀，昨晨漁民一看海上蚵棚全不見了，將提報漁業署爭取天然災害補助。

蚵棚一棚約三萬元，如已掛上蚵苗養殖，一棚約六萬元，漁民損失慘重，指出都快十一月還有颱風，養蚵多年第一次被颱風重創，全軍覆沒。

南市曾文溪到二仁溪口沿海約有一四○○公頃海域申請區劃漁業權，農業局一月呈報，目前還在農業部審查；海上蚵棚受風災，要有漁業權才能獲得災害補助，這部分有待力爭。

農糧災損面積22％ 損失近1541萬

另外，農糧災損受害面積五五九．三公頃，損害程度廿二％，估計損失金額一五四○萬九千元。主要為二期水稻四三○公頃，損害程度十七％，損失七六二萬二千元（白河、官田）；洋香瓜卅三．六公頃，損害程度十九％，損失一八五萬七千元（北門、將軍、鹽水）；食用番茄三．九公頃，損害程度七％，損失十四萬九千元（鹽水）。胡麻四十．五公頃，損害程度七十九％，損失金額三三三萬一千元（將軍、佳里）。畜牧、林業無災損通報。

台南外海的蚵棚被海浪沖毀，幾全軍覆沒，損失粗估高達2.6億元。（南市漁港所提供）

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