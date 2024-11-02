嘉義二期稻 減損達兩成可獲理賠

2024/11/02 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕強颱「康芮」來去匆匆，所幸在嘉義平原區降雨量不多，剛進入收割期的二期稻作僅出現少部分倒伏情形，縣府農業處指出，強風是否會影響到稻作收成仍待觀察，水稻都有水稻保險基本型保障，減損達兩成就可獲得理賠。

新港陳姓農友說，嘉義二期稻作剛進入收割期，收穫面積僅約一成，「康芮」帶來降雨不多，但強風恐造成稻穀不稔實，成為「空包彈」等損害，災情有待觀察。

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少部分倒伏 但憂強風造成「空包彈」

縣府農業處指出，水稻保險基本型（保費由農業部全額負擔）只要稻農向所在鄉鎮市公所申報即納入保險，如果鄉鎮區域性的水稻產量（由農糧署跟公所做系統取樣調查）較前五年（扣除最高最低）產量的平均減損兩成，就會啟動保險理賠（免勘查），每公頃理賠金額一．八萬元。

縣府農業處統計，此次「康芮」造成的農損，昨天依各鄉鎮市公所回報，包括硬質玉米、食用玉米、青割玉米及水稻倒伏，及食用番茄、辣椒受損，預估損害金額近八十九萬元；東石、布袋沿海牡蠣受害情形，待海象平穩後出海勘災，確認實際受害程度。

「康芮」強勁風勢，造成不少樹木傾倒，也造成電線斷落等電力設施受損，東石、六腳、番路、義竹、布袋、朴子與竹崎等地區累計停電戶數多達三萬七一二八戶，台電嘉義區營業處出動昇空車、吊臂車等機具及動員人力修復，至昨天下午三點仍有三六七七戶停電。

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