大型柴油車調修補助 延長到明年底

為持續改善空品，環境部擬將柴油車調修補助期限延至明年底。示意圖。（資料照）

2024/10/29 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為改善空氣品質，環境部昨預告修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，將補助期限由今年底再延長至明年底，補助上限維持八萬元，並新增四期大型柴油車為補助對象。

新增4期車納入補助

環境部大氣環境司長張順欽表示，老舊大型柴油車若要行經被劃設為空氣品質維護區的區域，都要通過檢驗符合排放標準才能夠進入。大型柴油車經調修燃油控制系統後，約可減少排放五成以上的粒狀污染物，有助於改善空氣品質；截至今年九月底，全台一至三期的老舊大型柴油車約有七萬輛，其中約一萬輛需改善。

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補助上限維持8萬元

張順欽表示，為鼓勵一至三期的大型柴油車車主完成調修，擬將原訂今年底結束的調修補助辦法，延長至明年底，依照調修項目各有不同的補助金額，一台柴油車最多可拿到八萬元補助。他也提到，雖四期柴油車不合格率相對一到三期低，以去年四期自主檢驗輛數約一萬三千輛來算，不合格率約六％、一千輛左右，但為鼓勵車主主動到檢，此次補助對象也新增四期大型柴油車，預計約有四萬輛受惠。

空品維護區重複違規加重罰

另為加強汽機車等移動污染源管制，環境部昨日修正發布「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」，若車輛在空氣品質維護區重複違規，可累計違規次數加重裁罰，例如排氣定檢未合格的機車進入空品維護區，一年內首次違規罰五百元，第二次罰一千元，最高可罰到六萬元；並加重油品進口或販賣業者若成分管制項目不合規定，可罰四十萬至一百萬元。

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