退休主管開茶席 伴失能長輩回甘

旅行社退休經理張清和為茶席伴奏，長輩跟著節拍合唱。 （記者黃旭磊攝）

2024/10/28 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市六十五歲以上人口持續增加，法務部調查局及中華電信等退休主管合組「霸氣回甘．好青春行動服務團」，到嘉義偏鄉日照據點為失能長輩泡茶，六十八歲退休旅行社經理張清和為茶席伴奏，張清和說，長輩跟著旋律合唱，感動自己也感動客人。

天主教曉明社會福利基金會昨天舉辦「霸氣回甘．好青春行動服務團」啟程儀式，民進黨台中市議員陳俞融、天主教曉明社福基金會執行長黃淑貞修女等多人見證，團員過去兩年來陸續到嘉義縣大埔社區、高雄阿蓮及屏東楓港照護據點舉辦茶席服務。陳俞融表示，長輩能夠身體健康從家裡走出來，就是兒女的幸福。

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台中市教育局科長陳威禎說，市區六十五歲以上長者超過四十六萬四千多人，各行政區設置一百七十六個行動服務據點，方便服務長輩就近學習。

曉明社福基金會主任王婉如說，團員透過奉茶行動服務，完美詮釋霸氣人生前半場，「回甘人生後半場」。團員年齡介於五十五至七十六歲間，司茶師吳全宗（六十八歲）曾擔任Lexus（凌志）車廠主管，曾帶過兩千多名維修及銷售員工，四年前退休要「回甘」人生、開闊生活。

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