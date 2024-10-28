《桃園》中大醫、清大附醫延宕 桃市議員促訂時程表

清華大學附設桃園醫院籌備處已成立，因高醫大提出終止契約，雙方合作幾乎確定破局。（資料照）

2024/10/28 05:30

高醫大擬與清大附醫解約 中大醫預定地長期閒置

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市醫療量能不足且區域不均，中央大學醫院、清華大學附設桃園醫院等大型醫院設置案也是一波三折。其中，清大附設桃園醫院因高雄醫學大學提出終止契約，雙方合作幾乎確定破局，多位市議員憂心大型醫院遙遙無期，認為市府不能空等，應給出一個具體時程。副市長王明鉅表示，預計十一月底前再與清大協商，希望清大能提出解決方案。

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副市長：下月底再與清大協商

市議員林政賢指出，清大附設桃園醫院土地由市府無償撥用，再由清大以BOT方式委託興建經營，若高醫大確定退場，市府應評估直接主導的可行性；市議員凌濤也表示，若清大、高醫大確定不合作，市府應有替代方案，持續拖延恐影響市民權益，市府要給出一個明確的底線。

議員吳進昌、徐其萬表示，桃園沿海地區醫療量能拉警報，清大附設桃園醫院落腳中壢青埔，有助沿海醫療量能提升，要求市府明確掌握進度，不能繼續空等、拖延下去。

市府將要求清大附醫提具體時程

王明鉅表示，目前土地已撥用給清大，都市計畫屬文大用地，市府若要拿回需要程序，不希望走到最糟的一步，目前持續與清大磋商中，還是朝清大另覓合作對象為方向，且有大學端協助對醫院發展是好的，若市府自行主導BOT案會較為吃力；他坦言，目前高醫大幾乎確定不合作，市府先前已與清大開會溝通，預計十一月底前會再協商，希望清大屆時能提出解決辦法。

衛生局長賈蔚表示，若高醫大確定不合作，會請清大另覓合作對象，市府會給予協助，當然也會要求清大提出具體時程，不會無限期拖延，若時間內沒有明確規劃，市府將另作安排及規劃。

市府不排除與中大合推市立醫院

位於八德區的中大醫院同樣卡關，市議員呂林小鳳、許家睿、朱珍瑤等人多次質詢進度。許家睿說，中大醫院進度反反覆覆，原本規劃四百多床，因醫療區床位額度不足被中央打回票，之後市府要中央大學以原先核定的九十九床先行推動，但今年次醫療分區重劃通過，床位有增加的空間，全案可能又要重新再來，只是中大沒有醫學系、也無醫療體系，原有的問題仍舊存在，預定地已長期閒置。

王明鉅表示，中大醫院預定地仍以醫療為優先，其他的選項不考慮，市府仍與中大協商中，希望能創造多贏；賈蔚表示，中大與市府合作推動市立醫院也是選項之一，不會無限期拖延。

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