嘉義中埔連8起極淺層地震 未來一週防規模4以上餘震

嘉義縣中埔鄉龍門社區活動中心3樓女兒牆整個被震垮、砸毀停在下面的轎車。（記者蔡宗勳攝）

2024/10/28 05:30

〔記者林志怡、蔡宗勳、丁偉杰／綜合報導〕嘉義中埔鄉昨日下午二點十九分到三點卅一分，短短一個多小時內發生八起極淺層地震，最大規模達四．九，晚間花蓮市也發生五．三地震。中央氣象署地震測報中心指出，中埔鄉的地震起因於板塊活動，未來一週仍可能出現規模四以上地震，花蓮市則屬○四○三地震餘震，當地地震活動仍未回歸背景值，民眾務必注意防震。

嘉南震度4級 雲林3級

中央氣象署技正林祖慰說明，昨日下午嘉義中埔發生八起有感地震，其中三起顯著有感，芮氏規模分別為四．八、四．五、四．九，另五起為小區域地震，芮氏規模介於三．一至三．八不等，深度都不到六公里，屬極淺層地震，嘉義縣、台南市測得最大震度四級，雲林縣三級，氣象署發布二次國家級警報。

請繼續往下閱讀...

林祖慰解釋，中埔地震起因於菲律賓海板塊與歐亞板塊間的碰撞與擠壓，地質較脆弱處造成破裂與能量釋放，預估震央周邊未來一週內有可能出現規模四以上地震。

中埔鄉長李碧雲表示，地震造成一整排透天厝出現牆面龜裂與磁磚掉落，另有一戶民宅三樓牆面出現水平裂痕，幸未傳出人員傷亡，目前都暫列危險住宅並勸導住戶撤離；民眾說，前天凌晨就發生規模三．一地震，昨下午首起發生時是先「頓」一下，接著開始上下搖晃，以前從沒發生過如此密集的地震，嚇到趕緊躲在桌下，以防萬一。

花蓮5.3地震 屬0403餘震

花蓮地震方面，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，屬於○四○三餘震，且震央與主震距離約十七公里，因當初主震規模達到七．二，造成當地有六十公里以上「面」的破裂區域，同時還有能量積蓄，與中埔鄉地震「點」的破裂不同，需要更長時間的應力調整，也會有不同位置輪流破裂的情況，產生的餘震規模有大有小。

嘉義縣中埔鄉中埔村張姓人家透天住宅3樓牆面出現水平斷裂。（中埔警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法