台北客家義民嘉年華 李多慧「挑擔奉飯」

台北客家義民嘉年華創意踩街沿途經西門町，吸引眾多旅客駐足。 （記者林承鴻攝）

2024/10/28 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕一年一度的台北客家義民嘉年華重頭戲「挑擔奉飯」昨日舉行，台北市長蔣萬安聯手活動代言人李多慧，以及三千名鄉親組成的六大隊伍，共同挑起擔頭，傳承客家義民的精神；中午時分舉行主祭大典，透過隆重莊嚴的祭祀古禮向義民爺及忠勇公祈福；下午創意踩街活動則有近卅組踩街隊伍，展現獨特客家風情。

活動代言人李多慧在開場時和輔仁大學競技啦啦隊活力熱舞，並以客家話和民眾打招呼，引爆現場歡呼。蔣萬安表示，今年義民嘉年華活動主題「Taipei Hakka Win」，除了代表勝利，也代表客家不屈不撓、堅毅不拔的精神。

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挑擔隊伍從台北市客家文化主題公園出發，行經羅斯福路，最終抵達兩廳院藝文廣場，沿途由揪客家啦啦隊加油團為挑擔鄉親加油。今年參與挑擔奉飯的一四○個隊伍，融合了趣味裝扮、新創潮流、祈福意涵及融入客語推廣，充分展現多樣的客家文化。

主祭大典邀請海外客屬社團一同連線參與，百人大合唱則由台北市民生國小師生及家長組成，獻唱「台北客家竇」，展現台北客家義民精神。

下午創意踩街由台北市立士林高商樂儀旗隊帶頭，偕同台北市韻律體操隊、台北大專金龍團等團體共襄盛舉，沿途經過西門商圈，吸引許多國內外旅客駐足觀賞拍照。

台北市客家事務委員會主任委員周羿希表示，今年再度踏入西門商圈，就是要讓年輕人看到不一樣的客家文化，而主會場設有近百攤客莊原鄉特色的客莊市集以及大受好評的親子活動專區，將義民嘉年華打造成為有吃、有學、又有玩的全齡多元化活動。

台北市長蔣萬安（右三）、活動代言人李多慧（右二）等人出席台北客家義民嘉年華「挑擔奉飯」。（台北市府提供）

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