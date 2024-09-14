儲備產業用地 嘉科啟動擴建評估

因應台積電進駐，嘉科園區評估擴建，圖中紅色區塊為評估擴建範圍。（取自南科局網站）

2024/09/14 05:30

台積電進駐帶動半導體需求 以網路新興科技為主要產業核心

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在南部科學園區嘉義園區設置兩座CoWoS先進封裝廠，帶動半導體產業需求，為因應高科技廠商產業布局與需求，提前儲備產業用地，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局啟動嘉義科學園區擴建評估，將以高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心，前天在官網公布擴建案資訊，徵求民眾意見表達。

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鄰近高鐵特定區 生活機能吸引人才

南科管理局表示，嘉義科學園區公共工程施工中，提供廠商同步建廠，為因應需求，在目前園區周邊進行擴建規劃，辦理擴建可行性評估作業。嘉義科學園區擴建園區鄰近嘉義高鐵站，結合嘉義園區、在地產業基礎及周邊高鐵特定區、嘉義縣治特區，達到「園市合一」，完善整體生活機能，吸引高科技產業和人才進駐。

優化路網 確保大眾運輸、停車供給

南科管理局說，計畫範圍將配合產業實際需求，框定合適範圍及面積，進行擴建計畫報核及後續實質規劃與開發作業；用地取得方式採取向台糖租地模式辦理。

由於擴建計畫開發後將容納更多就業人口，因應新增交通需求，將協調交通部與嘉義縣府檢討，強化與嘉義高鐵站交通接駁，優化鄰近交通路網，如台十八線、台三十七線及縣道一六八線等，確保整體路網、大眾運輸系統及停車供給能有效支援。

南科管理局表示，有關水電部分，因應進駐產業新增水電資源及污水處理等需求，將協調經濟部水利署、台水公司及台電公司進行資源及供給設施盤點，以嘉義園區公共設施優先整合運用，並協調內政部及縣府進行替代水源評估供給。

嘉科園區正在動工建廠。（記者林宜樟攝）

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