泳渡打頭陣 日月潭旅宿訂房暢旺

日月潭秋季旅遊潮由萬人泳渡揭開序幕，之後還有花火節、環法賽等連番登場，帶旺潭區住宿到年底。（記者劉濱銓攝）

2024/09/14 05:30

潭區飯店滿房 花火節、環法賽和跨年煙火加持 帶動需求

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭暑假後迎來首波觀光旅宿高峰，萬人泳渡將在十五日登場，潭區飯店住宿幾乎全滿，十、十一月則有三場花火節音樂會，期間還有馬拉松、自行車節，甚至有首度在日月潭舉辦的「環法自行車賽」挑戰賽，一波波住宿潮可望暢旺到跨年，日月潭風景區管理處﹙簡稱日管處﹚表示，秋天潭區景色多樣，盼在各種活動加持下，嘉惠觀光產業發展。

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活動一波波 觀光產業受惠

日管處指出，潭區秋天大型活動將由萬人泳渡揭開序幕，十月十九日則有首場花火節音樂會在伊達邵碼頭登場，十月廿七日有環湖馬拉松，十一月二日則是在水社中興停車場舉辦花火演唱會活動，十一月九日為適合老少參加的日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華，十一月廿三日終場花火節則在向山遊客中心安排交響樂演出。

年底前 平均訂房超過5成

此外，十一月卅日還有首度在日月潭舉辦的「環法自行車賽」挑戰賽，為獲「環法賽」官方認證的海外賽事，包括供專業選手競技的一○四公里挑戰賽，以及適合一般民眾的廿九公里環潭賽，將掀起自行車熱潮，年底還有跨年煙火，盼在多樣活動帶動下，能吸引各年齡、客層造訪日月潭。

日月潭雲品酒店表示，萬人泳渡是潭區體育盛事，泳渡檔期住宿早已全滿，暑假過後以員工旅遊與團客住房最多，之後還有三場花火節活動，訂房現已八、九成至全滿，假日住房相當旺，年底前的平均訂房已超過五成。

已有民眾詢問春節住房

涵碧樓指出，泳渡住房已客滿，十、十一月的花火節檔期訂房則在九成以上，甚至已有人在詢問春節的住房。

力麗溫德姆酒店說，泳渡訂房在三個月前就客滿，加上花火節與潭區首次「環法賽」、年底跨年煙火，以及期間的路跑、單車等大型活動等，都帶動下半年的住宿需求。

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