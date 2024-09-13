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    機車駕訓免學費 嘉縣提供700名額

    嘉義監理所舉行「交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓」宣導活動。（記者林宜樟攝）

    嘉義監理所舉行「交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓」宣導活動。（記者林宜樟攝）

    2024/09/13 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府與交通部、駕訓班三方合作，補助民眾機車駕訓免學費，昨一同宣布嘉義縣為「機車駕訓─抵嘉免費」專案縣市，由交通部補助學費一三○○元、縣府補助一五○○元，與縣內新十全、金聲、富邦駕訓班業者合作，由業者吸收差額，共提供七百個機車駕訓免學費名額。

    嘉義區監理所昨舉行「交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓」宣導活動，嘉義縣長翁章梁、公路局副組長張耀輝、嘉義區監理所長黃萬益、中華民國汽車駕駛教育學會、宏佳騰公司、摩特動力公司等機車製造商及駕訓班等代表參與啟動儀式，宣布補助民眾機車駕訓。

    翁章梁說，嘉義縣前年十八到二十四歲學生騎機車發生交通事故二三一四件，去年減少為二二六三件，降幅二．二％，縣府鼓勵民眾參加機車駕訓，與中央、駕訓班業者三方合作推出優惠方案，以教育訓練協助民眾瞭解路權和交通秩序，降低肇事率。

    黃萬益表示，雲嘉南地區至今年八月底較去年同期參加機車駕訓人數成長超過一二○％，是全國成長最快速的地區，未來將持續聯手地方政府及駕訓班業者推廣機車駕訓，為用路安全把關。

    嘉義區監理所長黃萬益表示，今年交通安全月口號「車輛慢看停 行人安全行」，活動結合「人本交通停讓文化」，讓交通事故件數繼續下降，達成交通事故「零死亡」願景。

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