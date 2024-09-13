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    設友善設施 高雄盼成為穆斯林首選城市

    打造穆斯林友善設施，飯店房間提供禮拜毯，供穆斯林旅客使用。 （記者葛祐豪攝）

    打造穆斯林友善設施，飯店房間提供禮拜毯，供穆斯林旅客使用。 （記者葛祐豪攝）

    2024/09/13 05:30

    景點將建置禮拜空間 已15家飯店、餐飲業取得友善認證

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為擴展穆斯林旅遊市場，高雄市迄今已有十五家飯店、餐飲業，取得廿項穆斯林友善認證；觀光局並規劃在多個景點，建置禮拜空間等穆斯林友善設施，盼讓高雄成為穆斯林旅客旅遊台灣的首選城市。

    印尼、馬來西亞穆斯林人口多 值得開拓

    高市觀光局長高閔琳表示，全球信奉伊斯蘭教人口約十九億，其中新南向國家印尼穆斯林人口就佔了二．三億、馬來西亞二二○○萬，是值得開拓的旅遊市場。根據今年全球穆斯林旅遊指數（GMTI）調查，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」排第三，僅次於新加坡與英國，顯示台灣在推動穆斯林友善旅遊方面的優勢。

    市府持續推廣穆斯林友善旅宿認證，迄今共有十五家業者取得廿項友善認證，包括高雄福華飯店、高雄萬豪酒店、寒軒國際飯店、福容飯店高雄店、承億酒店、高雄翰品酒店、高雄信宗飯店、喜迎旅店等八家旅館，及七家一般餐飲業。

    內門園區、崗山之眼等設淨下設備

    觀光局也規劃觀光景點，如內門觀光休閒園區、崗山之眼、愛河駁二特區、亞灣區、旗津、蓮池潭及壽山動物園等，將建置包括禮拜空間、淨下設備等穆斯林友善設施，盼讓高雄成為穆斯林旅客旅遊台灣的首選城市。

    觀光局強調，高雄是新南向國家出入境的重要國門，每天有直飛多個東南亞城市的航線，旅客抵達高雄僅需十五分鐘至半小時，就能造訪市區與熱門景點，包括高雄清真寺、衛武營、迷迷村都是穆斯林旅客喜愛造訪的地點。

    友善旅宿輔導說明會 逾30家業者出席

    市府近日也舉辦「穆斯林友善旅宿輔導說明會」，吸引逾卅家旅館業者出席，預計再免費輔導十家旅宿業者通過「穆斯林友善旅宿認證」，並輔導其中五家旅宿業附屬餐飲業取得「穆斯林友善餐旅認證」，且補助包括旅宿、餐廳空間、廚房空間、菜單設計、公廁改善等所需費用的五十％，每家補助費用最高二萬元。

    高市觀光局舉辦「穆斯林友善旅宿輔導說明會」，吸引逾卅家旅館業者出席。（觀光局提供）

    高市觀光局舉辦「穆斯林友善旅宿輔導說明會」，吸引逾卅家旅館業者出席。（觀光局提供）

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