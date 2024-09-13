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台中65歲以上重陽禮金 19日發放

19日起各區公所陸續發放重陽禮金。（民政局提供）

19日起各區公所陸續發放重陽禮金。（民政局提供）

2024/09/13 05:30

每人2000元 90至94歲3000元 95至99歲長輩5000元 100歲以上1萬元

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年的九九重陽節為國曆十月十一日，台中市特別選在九月十九日開始發放重陽敬老禮金，今年發放人數超過四十八萬人，比去年增加二萬五千多人，其中，百歲人瑞有四二四人，比去年多六十二人，六十五歲至八十九歲（含五十五歲以上原住民）長輩二千元，九十歲至九十四歲長輩三千元，九十五歲至九十九歲長輩五○○○元，一○○歲以上長輩一萬元。

申請匯款領取 當天匯入帳戶

社會局說，今年有四十三％的長輩申請匯款領取重陽敬老禮金，九月十九日當天就會匯入長輩指定帳戶；選擇領取現金者，依公所規劃期程發放，各區公所及里鄰長協助，甚至親手將禮金送到長輩手中，祝福長輩健康呷百二。

領現金 由公所、里鄰長親送

社會局說明，今年重陽敬老禮金發放對象為六十五歲以上之長輩（於四十八年十二月三十一日前出生）及五十五歲以上原住民（於五十八年十二月三十一日前出生）；二○二四年八月二十日前設籍在台中市，最遲十一月三十日前領取，逾期不再受理。

最晚11/30前領取 逾期不再受理

重老禮金為六十五歲至八十九歲（含五十五歲以上原住民）長輩二○○○元，九十歲至九十四歲長輩三○○○元，九十五歲至九十九歲長輩五○○○元，而一○○歲以上長輩一萬元，另有總統府暨衛生福利部致贈金鎖片，還有台中市獨有的每月六○○○元百歲人瑞禮金。

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