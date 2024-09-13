「創意私房」鑽漏洞復活 立委籲納管IASP阻絕

立委陳素月（左起）、鍾佳濱、林月琴等人，昨（12）日在立法院舉行「電管法納管IASP，阻絕詐騙兒少性剝削」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/13 05:30

〔記者謝君臨、吳亮儀／台北報導〕被稱為「台版N號房」的「創意私房」網站日前被查獲，但其封阻政策卻出現漏洞，只要使用者透過非國內四大電信業者提供的網路服務、或開啟相關VPN代理伺服器程式，都可順利瀏覽該論壇。民進黨立委鍾佳濱、林月琴與陳素月昨舉行記者會，呼籲主管機關應納管網際網路接取服務提供者（IASP），以阻絕兒少性剝削及詐騙洗錢等不法行為。

利用電信法漏洞規避監理

鍾佳濱指出，國內三大業者在電信法中屬第一類電信，提供服務需經台灣網路資訊中心（TWNIC），TWNIC主管機關為數位發展部。但第二類電信、其他提供網路服務的有線電視業者，主管機關是國家通訊傳播委員會（NCC），在電信法中並未強制加入TWNIC，導致本次停止解析「創意私房」出現漏洞。

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林月琴表示，即便新修限制接取手段，仍舊受限多數電信業者未加入DNS RPZ自律機制，以致政府在管理手段上未能全面落實，甚至出現刻意利用電信法漏洞規避監理之情事。

要求NCC及數發部盡速解決

陳素月指出，二類電信業者在電信法修法後，仍採自行登記制，NCC對有哪些二類電信業者有提供網路接取服務，也未掌握數量及納管，除連署支持修法納管，也要求NCC及數發部，在修法完成前要有專案小組，盡速研究解決方案。

衛福部回應指出，有電信業者未加入DNS RPZ就無法做到同步封網處理，呼籲電信業者加入。數發部表示，會積極配合主管機關。NCC說明，未來會成立電信管理法工作小組，納管義務會再跨部會討論，目前VPN無法透過電管法管理。

NCC主秘黃文哲表示，台灣有線寬頻產業協會近日將進行普查並宣導，務求所有線電視業者都採取國內的DNS伺服器，確保皆配合TWNIC DNS RPZ1.5（犯罪防治緊急案件處理）機制。根據NCC初步了解，目前國內三大電信公司都有配合TWNIC DNS RPZ1.5機制，NCC也發函向TWNIC推薦國內有線系統加入，配合打擊犯罪。

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