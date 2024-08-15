敕建鳳山昭忠祠碑 復刻回歸鳳山

高雄歷史博物館歷經半年，完成「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻。（高雄歷史博物館提供）

2024/08/15 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區昔為清末淮軍來台開山撫番駐紮地，部分淮軍安葬北門外武洛塘山，鳳山淮軍文化僅存文物只剩「敕建鳳山昭忠祠碑」，北門里長謝秀霞與鳳山社區大學爭取復刻文物碑體回歸地方，高雄歷史博物館歷經半年完成復刻，預計八月將移交公園處重回舊地，武洛塘山也打造成為綠地，串聯北門文創基地，重現淮軍歷史文化。

鳳山城迄今二百多年，清末淮軍來台總人數大約一萬多人，高雄歷史博物館表示，碑體歷史脈絡清末為開山撫番，福建提督唐定奎率淮軍征伐原住民，軍士官兵死難者近二千人，分別埋葬於屏東枋寮與鳳山北門外，光緒三年一八七七年於鳳山北門外建昭忠祠，並立碑為記；據耆老表示，因日治時期興建輕便軌道拆除昭忠祠後，移至台北新公園碑林存放，後由台灣博物館收藏迄今，屏東尚有淮軍墳塚，但淮軍僅存文物不多。

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北門里長謝秀霞與鳳山社大爭取「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻文物碑體回歸地方，經高史博去年九月協調台博館同意配合啟動復刻程序，但碑體上文字因風化已不易判讀，委託專家學者將碑文實物與拓片研究比對，進行人工複製，完成復刻昭忠祠碑體。

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