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    《台中》綠色旅遊夯 低碳旅館僅57家占一成

    台中低碳旅館僅57家，占全市502家旅宿業者約一成，比率偏低。圖為梨山賓館是低碳旅館。（記者張軒哲攝）

    台中低碳旅館僅57家，占全市502家旅宿業者約一成，比率偏低。圖為梨山賓館是低碳旅館。（記者張軒哲攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕永續概念盛行，綠色旅遊逐漸受民眾青睞，愈多旅客選擇對環境友善的方式規劃遊程，台中市政府指出，目前台中市有梨山賓館、惠來谷關、大毅老爺等五十七家低碳旅館，凡遊客自備環保盥洗用具、毛巾等，業者將提供住宿價格優惠回饋。但低碳旅館僅占全市五○二家旅宿業者約一成，比率仍偏低。

    觀旅局︰今年將再增加24家

    對此，台中市觀旅局表示，今年度將再增廿四家低碳旅館業者，後續配合中市永續淨零自治條例訂定相關子法，研擬獎助或鼓勵更多業者申請低碳旅館，落實淨零碳排及永續經營，就消費民眾而言，也能參與綠色行動，落實減碳及共好觀念。

    「綠色旅遊第一步，選擇低碳旅館！」台中市越來越多旅館不提供一次性備品，梨山賓館副總林閔政指出，梨山賓館目前不提供一次性牙膏跟牙刷，也會提醒住宿遊客自備，國人環保意識抬頭，多數遊客已養成自備盥洗及個人衛生用品，但每天仍有一、兩組客人忘記帶牙刷，可至櫃台購買。

    一次用旅宿用品 明年起將限制

    台中市府觀旅局表示，目前台中市區與山海線各區域皆有旅宿業者通過低碳旅館認證，將持續輔導、鼓勵轄內旅館業者加入低碳旅館行列。

    此外，環境部已公告 「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自明年一月一日起，針對旅宿業一次用旅宿用品加以限制，以因應國際趨勢及減少塑膠廢棄物，請民眾及早因應，旅遊時自備盥洗及個人衛生用品。

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