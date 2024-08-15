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    麻豆區農會 成立UR品牌生活概念館

    麻豆區農會UR品牌生活概念館，將肥料倉庫變身成咖啡廳和文旦加工品專賣店，賣場展售空間設計特別。（記者楊金城攝）

    麻豆區農會UR品牌生活概念館，將肥料倉庫變身成咖啡廳和文旦加工品專賣店，賣場展售空間設計特別。（記者楊金城攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆區農會在「柚兒園」供銷部成立全國首座UR品牌生活概念館，肥料倉庫大變身成咖啡廳和文旦加工品專賣店，提供柚花咖啡、茶飲、柚醬吐司輕食，將在廿三日開幕。

    肥料倉庫變身咖啡廳

    麻豆農會創新經營，除了五星級超市，在「柚兒園」去年成立麻豆文旦初級加工場後，農會出資加上農業部補助，最近整修供銷部辦公室、肥料倉庫，成立全國首座UR品牌生活概念館。

    麻豆農會總幹事孫慈敏說，「柚兒園」建置全國首座文旦智慧化分級包裝場、初級加工場和UR品牌生活概念館後，遊客來到「柚兒園」就能明白麻豆文旦產業歷史、文旦生長史、參觀文旦分級包裝和各式加工品，更能了解麻豆文旦的價值。

    UR品牌生活概念館斥資四百萬打造，有文旦加工商品展售、文旦解說，裝潢簡約，帶有文旦意象，超有時尚風、可愛風，還未開幕就轟動，被民眾形容是麻豆隱藏版的幸福咖啡館，適合喝咖啡、沈思放空。

    孫慈敏指出，生活概念館提供麻豆專屬的柚花咖啡與柚子茶飲、柚子C飲麗，並是文旦加工品的專賣店，展售柚香沾醬、蜂蜜柚子茶、纖柚巧克力等明星商品，也提供文旦食農教育遊程，讓遊客體驗文旦無所不在的魅力。

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