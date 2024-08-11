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    怕學生聽不懂 教師備課翻倍

    台師大攜手德州大學奧斯汀分校，強化全英語授課的大學教師的教學力。（台師大提供）

    台師大攜手德州大學奧斯汀分校，強化全英語授課的大學教師的教學力。（台師大提供）

    2024/08/11 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕針對推動全英語授課（EMI），大學坦言，最大挑戰是幫助教師增能與建立學生學習信心，故目前除了舉辦增能工作坊外，也採取與國外學校合作移地訓練、讓校內同儕觀課等多種策略，提升EMI教學和學習成果。

    台灣科技大學雙語教育推動辦公室執行長洪紹挺分析，教師擔心英語表達力不足、需翻倍時間備課、學生聽不懂、進度落後等，但隨經驗累積皆可解決，學生亦可用AI輔助口語練習等方式提升英語力，以銜接專業領域的EMI課程。

    台灣大學副校長丁詩同指出，九成九教師認同EMI達成效，如互動討論、角色扮演等提升課堂參與；圖像引導理論，影片及軟體輔助，更用AI增學習動機，「EMI Plus教師增能工作坊」則助了解學生學習困境，彈性運用教學方法與工具。

    台灣師範大學教務長劉美慧表示，學生起初對EMI感到恐懼，但讓其瞭解英語讓職涯更好發展、分享修課心得、課程定時重點提示、差異化分組等帶動學習，台師大也與美國德州大學奧斯汀分校合作，移地訓練廿一名EMI教師，強化教學力。

    中山大學教務長歐淑珍表示，學校推海外增能計畫，讓教師到美國進行兩週密集課程，近九成教師能EMI，並採師生互動教學；六成教師在課堂有逾半時間進行生生互動，同系一般班及EMI班的成績相等，顯示雙語教學未影響專業學習效果。

    成功大學雙語教育推動辦公室副執行長黃紀茸說，校方與澳洲、英國等大學合作，透過線上工作坊及一週赴海外密集工作坊，支持教師提升教學方法，並聘逾兩百名EMI教學助理，修讀學生數增逾六成。

    清華大學教務長巫勇賢提到，EMI師生即時互動可營造有安全感的課程氣氛，並以加分機制鼓勵發問；課堂也用線上平台匿名互動提問，由教師擇優並即時回答，推動三年來EMI滿意度與全校課程無差別。

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