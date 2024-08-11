高雄嚴查哄抬房價 開罰15旅宿

高市觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（高市觀光局提供）

2024/08/11 05:30

1至7月稽查163家次 違規處1萬至5萬元罰鍰

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局稽查旅宿業哄抬房價，今年一到七月累計稽查一六三家次，共查獲十五家業者違規，依法開罰一萬至五萬元；觀光局長高閔琳強調會持續嚴查，呼籲業者莫以身試法、因小失大。

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高雄市六度榮獲全國旅宿業管理績效考核特優，但仍有部分業者惡意哄抬房價、打亂市場秩序；觀光局統計房價專案稽查今年一至六月累計一一九家次，其中十二家有違規超出備查房價情形，均依法裁罰。

下半年重量級演唱會接力登場

針對下半年度火星人等重量級演唱會接力登場，觀光局七月與消保官攜手發動房價專案稽查，共稽查四十四家旅宿，有三家違規，分別為六合益萱民宿、世奇商旅、好日子民宿，共開出六張罰單，裁罰一萬至五萬元。

高閔琳說明，為維護高雄觀光形象、維護消費者權益，觀光局積極推動房價資訊公開透明化，並針對連假、大型活動及演唱會期間，持續辦理專案稽查，同時加強稽查密度；若查獲旅宿售價超過備查價格，將視個案逐房裁罰並公布違規名單，呼籲業者自律，依正常市場行情訂價。

不得收取高於備查客房價格

她說，備查房價是依旅館業管理規則、民宿管理辦法等規定，業者應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格；若收取高於備查房價，依據發展觀光條例規定可處一萬元以上、五萬元以下罰鍰。

觀光局提醒旅客，出遊前可至台灣旅宿網查詢合法旅宿業者名單及備查房價，另針對旅宿業平日與假日售價差異，已委託具公信力非官方機構調查房價合理性，並將資訊充分揭露於台灣消費者保護協會（http://www.cpat.org.tw）與高雄旅遊網（https://khh.travel），若有消費爭議可撥「一九五○」專線諮詢。

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