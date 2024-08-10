振興谷關 參山處擬推50萬元消費券

谷關風景區自四月花蓮地震過後，遊客銳減，平日街道冷清。（記者張軒哲攝）

2024/08/10 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕谷關地區觀光休憩產業受花蓮地震、凱米颱風影響，旅宿業者今年暑假住房率低迷。參山國家風景區管理處九日指出，與谷關社區發展協會攜手研擬推出五十萬元谷關消費券，盼激勵住宿遊客，振興地方經濟，預計八月底或九月初會公布詳細實施辦法與合作商家。

四月花蓮地震後，谷關地區並無災情，聯外道路暢通，卻因位處中橫起點，遭到「中橫中斷」錯誤訊息影響，讓民眾卻步，連帶影響谷關觀光產業。

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谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，谷關暑假住宿較冬季便宜，雖然泡湯住宿人數不如冬季，但今年接連受到地震與颱風等天災影響，加上出國民眾較多，影響國旅，谷關各飯店今年暑假業績是近十年來最慘。從四月花蓮地震後就一蹶不振，各家業者始料未及，住宿遊客減少，也連帶影響谷關餐飲與土產店業者生意，期盼參山處研擬的五十萬元谷關消費券推出後，能夠吸引更多遊客到谷關住宿泡湯。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，近期積極協助谷關業者研議各項方案，與谷關社區發展協會商討後，提撥一筆五十萬元經費，初步規劃在谷關各飯店住宿的民眾可獲得一百或二百元消費券，讓遊客在谷關商圈消費，藉以提振谷關旅宿與商家的業績，目前仍在洽談合作商家，預計最快月底會公布細節。

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