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《花蓮》七夕到七星潭 聽音樂會、玩疊石

七夕情人節在花蓮怎麼過？到七星潭疊石頭，共同完成不會倒塌的疊石拱門，考驗情侶檔的默契。（記者花孟璟攝）

七夕情人節在花蓮怎麼過？到七星潭疊石頭，共同完成不會倒塌的疊石拱門，考驗情侶檔的默契。（記者花孟璟攝）

2024/08/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天是七夕情人節，浪漫佳節的夜晚最適合與愛人手牽手七星潭海岸踏浪，花蓮縣府觀光處今晚將在七星潭賞星廣場舉辦海之聲音樂會；花蓮還有十家甜品店聯合推出「七夕有購甜、約會吃起來」活動，即日起至十七日內用、外帶都打折，讓情侶連續半個月都能嘴巴甜蜜蜜。

10家甜品店 內用、外帶都打折

奧運拿羽球金牌歸國的國手與接機的女友，公開在媒體前放閃，甜滋滋的畫面也預告著今天週六就是七夕情人節！加入限時「甜甜過七夕」專案的十家人氣甜品店，即日至十七日內用外帶都有打折，比如鳳林火車站旁的沛甜點，是鳳林鎮慢城下午茶首選，店家還使用在地農民種的香草植物來作甜品，活動期間只要消費二百元就折抵二十元。

另外，吉安鄉的大可雨文牛奶雞蛋糕，只要手機出示活動聯名圖片，雞蛋糕全部折五元；花蓮市瀧擔當可麗餅則是消費滿一百五十元免費送星空杯飲料；甜品攤車米妞私房手作甜點，以草莓、巧克力口味的甜甜圈最受歡迎，聯名期間消費滿二百送「阿呆紅茶」一瓶。

其他包括花蓮市五喵隨手作作、第二個男朋友鬆餅、玉里鎮九日良田手作甜點、初衷手作甜點、金湯達人咖啡館、魚骨頭Fish Bone都推出折扣或直接送可麗露、茶凍等滿額禮，詳細折扣內容可參考搜尋「花蓮購物節」官網。

天文協會老師 帶領找牛郎織女星

花蓮縣府觀光處在今天情人節，在七星潭賞星廣場海灘舉辦海之聲音樂會，邀請藝人包括R&B小王子盧學叡等獻唱，情侶們可以手牽手到海灘疊石頭，共同完成疊石作品，還有多項手作體驗，完成任務在臉書打卡就送七夕限定的糖霜餅乾。

傍晚五點起的星光市集則提供限定星空甜點、美食及商品，有馬告星空巧克力、星空塔、銀河系列飲品、kira-kira星星項鍊、星空野餐墊及馬克杯等，以及在地美食、文創商品及愛心公益商品；現場也有天文協會的專業導師帶著情侶檔尋找牛郎織女星，歡迎遊客參加。

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