林口、泰山、五股12日停水 設13供水站

2024/08/10 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府水利局昨天表示，自來水公司因辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等工程」而配合停水，林口區全區將於十二日上午八點起停水十六小時，泰山、五股的部分地區從十二日上午八點停水十八個小時至廿三小時不等，停水戶數總計有六萬六六八戶，將設置十三處臨時供水站及水車待命供水。

停水時間及地區：十二日上午八點起至凌晨廿四點，林口區全區停水；十二日上午八點起至十三日凌晨兩點，泰山區大科里、同榮里、黎明里，五股區福德里附近地區停水；十二日上午八點起至十三日上午七點止，泰山區大科里南林路停水。

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十三處臨時供水站地點為林口區南勢二街一五四號（南勢市民活動中心）、林口區麗林國小、林口區麗園一街六巷口（林口國宅郵局）、林口區自強三街（贊天宮）、林口區林口路二三七號、林口區公所、林口區仁愛路一段二號（師範大學）、林口區民權路一六五號（湖南市民活動中心）、林口區竹林路三五○號斜對面、泰山區大科路三○○號（大科里民活動中心）、泰山區黎明技術學院、五股區登林路八十一號（新加坡花園城堡）、五股區德音里外寮路一號。

民眾如有供水問題或送水需求，電洽一九一○。

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