夏日高溫熱傷害 長輩、工人最常見

戶外作業勞工為熱傷害的高風險族群。 （資料照）

2024/08/04 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕入夏以來全台連日高溫，部分地區氣溫有時可上看卅七度。衛福部統計，今年七月熱傷害人數達一一八九人次，較去年同期大幅增加。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學說，近期來急診的熱傷害患者以長輩、工人等較多，提醒民眾若覺得身體狀況不佳時，應避免出門，在外也務必補水與降溫。

熱傷害包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水或缺鹽的中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫等等。今年七月熱傷害計一一八九人次，較六月的七四八人次增加近六成，且較去年同期的八八七人次增加卅四％。

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多屬熱衰竭階段 降溫可恢復

田知學指出，近期醫院門診遇到的熱傷害個案以高齡長者、工地工人為多，且多是熱衰竭的階段，出現暈眩、發熱、沒有汗水、沒有解尿等症狀，通常降溫就能逐漸恢復，較少出現中暑才來急診的情況。

針對急診較常見的熱傷害族群，田知學說，高齡長者普遍有三高（高血壓、高血糖及高血脂）與其他慢性病，其身體調適、應對環境變化的能力較差，加上不少人喜歡在中午前去公園活動、健行爬山等，若前一晚沒睡好，或身體較虛弱時，特別容易出狀況。

烈日下工作 務必補充水分

工地工人長時間在烈日下工作，也較易疏於補水，有時中午還有吃飯配酒的習慣，更會脫水，提醒室外工作者或長時間待在室外的民眾，平時務必注意多補充水分，每公斤體重喝卅毫升水是基本，還要適當補充電解質。

田知學強調，每個人的身體狀況皆不一，只要覺得疲勞、不適，就要提高警覺，趕快找地方休息、降溫，千萬不要勉強外出或從事運動。

中央氣象署昨日中午發布縣市高溫燈號資訊，台北市信義區出現39.4度高溫。台北街頭逛街的民眾吃冰淇淋消暑。（記者廖振輝攝）

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